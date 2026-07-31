Франция усилит пограничный контроль из-за ситуации в Сеуте

Вместе с тем мэр Сеуты призвал власти страны объявить национальную чрезвычайную ситуацию, назвав происходящее «гуманитарной и социальной катастрофой». Он уточнил, что ежедневно в город прибывает порядка 300 мигрантов, а за неделю туда проникли 1500 человек.