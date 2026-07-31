Мерц призвал Марокко принять обратно нелегалов из Сеуты

«Испания хочет и должна как можно скорее взять под контроль ситуацию в Сеуте», — добавил канцлер ФРГ. Он приветствовал намерение Испании не допускать нелегальных мигрантов на европейский континент. «От Марокко мы ожидаем незамедлительного приема нелегальных мигрантов обратно. Хорошо, что Еврокомиссия и еврокомиссар [по внутренним делам и миграции] Магнус Бруннер пообещали свою поддержку в этом вопросе», — подчеркнул он. Мерц указал, что принятый в июне регламент о возвращении мигрантов «должен быть реализован немедленно и в полном объеме».