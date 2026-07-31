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Мерц призвал Марокко принять обратно нелегалов из Сеуты

Канцлер Германии также приветствовал намерение Испании не допускать нелегальных мигрантов на европейский континент.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Испания должна как можно скорее взять под контроль ситуацию в автономном городе Сеута на африканском побережье Средиземного моря, куда перебрались десятки тысяч нелегальных мигрантов, и призвал Марокко принять нелегалов обратно.

«Защита внешних границ Европейского союза имеет решающее значение для борьбы с нелегальной миграцией. Я твердо рассчитываю, что все государства — члены ЕС выполнят это обязательство. Мы поддерживаем контакт по этому вопросу с испанским правительством», — сказал Мерц. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

«Испания хочет и должна как можно скорее взять под контроль ситуацию в Сеуте», — добавил канцлер ФРГ. Он приветствовал намерение Испании не допускать нелегальных мигрантов на европейский континент. «От Марокко мы ожидаем незамедлительного приема нелегальных мигрантов обратно. Хорошо, что Еврокомиссия и еврокомиссар [по внутренним делам и миграции] Магнус Бруннер пообещали свою поддержку в этом вопросе», — подчеркнул он. Мерц указал, что принятый в июне регламент о возвращении мигрантов «должен быть реализован немедленно и в полном объеме».

Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на оценку МВД Испании сообщила, что порядка 49 тыс. мигрантов могли попасть в автономный город Сеута за последние 24 часа. До этого испанские СМИ писали, что тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Не менее 28 человек погибли, пытаясь достигнуть города. На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.

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