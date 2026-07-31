Глава ЕК потребовала закрыть границы ЕС после прорыва мигрантов

«Опасные пересечения границы должны быть немедленно прекращены. Сети контрабандистов должны быть ликвидированы. И возвращение [мигрантов] должно быть быстрым, как это позволяют наши правила», — подчеркнула политик.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала приостановить участие Испании в Шенгенском соглашении. Причиной стал массовый прорыв границы: тысячи людей вошли в Сеуту — испанский эксклав на севере Африки, который граничит с Марокко.
Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни также высказался по этому поводу. Он назвал «шокирующими» кадры, на которых видно, как толпы мигрантов штурмуют пограничные переходы. Согласно данным испанского МВД, только за сутки в город проникли около 49 тыс. марокканцев.
Мадрид ответил жестко: глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес обвинил Таяни в том, что тот использует миграционный кризис для политических игр. Он вызвал итальянского посла для объяснений и заявил, что слова Рима «неуместны для страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии».