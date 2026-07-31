Глава ЕК потребовала закрыть границы ЕС после прорыва мигрантов

Мадрид ответил жестко: глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес обвинил Таяни в том, что тот использует миграционный кризис для политических игр. Он вызвал итальянского посла для объяснений и заявил, что слова Рима «неуместны для страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии».