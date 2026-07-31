Минобороны разрабатывает алгоритм отправки в войска проштрафившихся аграриев

Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи, в нем приняли участие военные комиссары областей и Минска. Офицеры доложили главе оборонного ведомства о результатах проделанной работы, проблемных вопросах и путях их решения.
«Охват хозяйств, где велась работа, стопроцентный. Мы, также как и наши работники сельского хозяйства, с пониманием относимся к главной задаче — уборке урожая», — сказал Хренин, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
Министр также поручил продолжить взаимодействие с сельхозорганизациями до завершения уборочной кампании.
«На этом этапе оборонное ведомство во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу (сборы) работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года», — отметили в министерстве.
Результаты и предложения будут доложены главе белорусского государства Александру Лукашенко.
Поручение президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска.
В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.
Глава Администрации президента Дмитрий Крутой со своей стороны уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться два-три месяца.