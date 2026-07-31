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Минобороны разрабатывает алгоритм отправки в войска проштрафившихся аграриев

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Министерство обороны Беларуси разрабатывает алгоритм отправки в войска проштрафившихся аграриев, об этом шла речь на совещании министра обороны республики Виктора Хренина по вопросам уборочной кампании.

Источник: Sputnik.by

Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи, в нем приняли участие военные комиссары областей и Минска. Офицеры доложили главе оборонного ведомства о результатах проделанной работы, проблемных вопросах и путях их решения.

«Охват хозяйств, где велась работа, стопроцентный. Мы, также как и наши работники сельского хозяйства, с пониманием относимся к главной задаче — уборке урожая», — сказал Хренин, его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Министр также поручил продолжить взаимодействие с сельхозорганизациями до завершения уборочной кампании.

«На этом этапе оборонное ведомство во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу (сборы) работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года», — отметили в министерстве.

Результаты и предложения будут доложены главе белорусского государства Александру Лукашенко.

Поручение президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко на текущей неделе поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска.

В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой со своей стороны уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться два-три месяца.

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