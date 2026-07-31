Медведев: Россию вновь пугают «дикими санкциями»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Запад подготовил очередные «дикие санкции», которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономики страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.
По его словам, санкционная политика Запада в 2014 году «приобрела комплексный системный характер». «Используется ряд незаконных мер — да не ряд, а их огромное количество, — таких как блокировка активов, так называемые секторальные запреты, экспортные ограничения», — напомнил Медведев.
«В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас американскими, еще какими-то, — заметил зампред СБ РФ. — Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и работает и развивается».
При этом, признал Медведев, «трудности, конечно, это тоже создает, это очевидно». «Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент прежде всего является Европейский союз», — добавил он.