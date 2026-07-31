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НАТО готовит новые сценарии ядерного сдерживания в Европе

НАТО готовит новые сценарии усиления ядерного сдерживания на европейском континенте. Такую информацию распространило агентство DPA.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно данным источника, рассматривается возможность размещения дополнительных американских ядерных зарядов в европейских странах. Аналитики допускают, что бомбы B61−12 уже могли быть доставлены на авиабазу Лейкенхит, расположенную в Великобритании. Если ситуация в сфере безопасности продолжит обостряться, в список потенциальных мест для дислокации могут войти Польша, Финляндия и Литва, подчеркивает DPA.

Основной акцент в обсуждениях делается на нестратегическом ядерном оружии. Его мощность уступает стратегическим аналогам, а доставка осуществляется при помощи боевой авиации, ракет меньшей дальности или крылатых ракет. В качестве обоснования для разработки новых планов альянса DPA называет предполагаемые угрозы с российской стороны.

Ранее, 22 июля, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет намерений атаковать другие государства. При этом министр отметил: если европейские страны спровоцируют конфликт с Россией, он будет носить неконвенциональный характер.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью «РИА Новости», что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов, попирая проповедуемый ими принцип транспарентности.

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