НАТО готовит новые сценарии ядерного сдерживания в Европе

Согласно данным источника, рассматривается возможность размещения дополнительных американских ядерных зарядов в европейских странах. Аналитики допускают, что бомбы B61−12 уже могли быть доставлены на авиабазу Лейкенхит, расположенную в Великобритании. Если ситуация в сфере безопасности продолжит обостряться, в список потенциальных мест для дислокации могут войти Польша, Финляндия и Литва, подчеркивает DPA.
Основной акцент в обсуждениях делается на нестратегическом ядерном оружии. Его мощность уступает стратегическим аналогам, а доставка осуществляется при помощи боевой авиации, ракет меньшей дальности или крылатых ракет. В качестве обоснования для разработки новых планов альянса DPA называет предполагаемые угрозы с российской стороны.
Ранее, 22 июля, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет намерений атаковать другие государства. При этом министр отметил: если европейские страны спровоцируют конфликт с Россией, он будет носить неконвенциональный характер.