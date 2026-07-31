НАТО готовит новые сценарии ядерного сдерживания в Европе

Согласно данным источника, рассматривается возможность размещения дополнительных американских ядерных зарядов в европейских странах. Аналитики допускают, что бомбы B61−12 уже могли быть доставлены на авиабазу Лейкенхит, расположенную в Великобритании. Если ситуация в сфере безопасности продолжит обостряться, в список потенциальных мест для дислокации могут войти Польша, Финляндия и Литва, подчеркивает DPA.