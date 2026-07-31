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Минобороны сделало заявление о призыве в армию тех, кто не справляется с урожаем

Минобороны сказало, кого именно призовут в Беларуси в армию из-за урожая.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сделало заявление о призыве в армию тех, кто не справляется с урожаем. Подробности на совещании озвучил министр обороны Виктор Хренин.

Напомним, во время селекторного совещания 21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в стране. Позднее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал про военно-воспитательные сборы длительностью до двух-трех месяцев. Вне зависимости от должности — если чиновник проштрафился, то его отправят на службу.

В формате видеоконференцсвязи в совещании 31 июля приняли участие военные комиссары областей и Минска. По словам главы Минобороны, охват хозяйств, где проводилась работа, оказался стопроцентный. Виктор Хренин поручил продолжить взаимодействие с сельскохозяйственными организациями до завершения уборочной кампании в стране.

— На этом этапе оборонное ведомство во взаимодействии с местными органами исполнительной власти определяет алгоритмы призыва на военную службу (сборы) работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года, — подчеркнул министр обороны.

Он уточнил, что и о результатах, и о предложениях доложат главе государства.

Ранее мы собрали, что известно о поручении Александра Лукашенко отправлять на границу с Украиной не справляющихся чиновников, а также об условиях и сроках сборов для них.

Тем временем президент сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.

Также Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси.

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