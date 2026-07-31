Минобороны сделало заявление о призыве в армию тех, кто не справляется с урожаем

Напомним, во время селекторного совещания 21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в стране. Позднее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал про военно-воспитательные сборы длительностью до двух-трех месяцев. Вне зависимости от должности — если чиновник проштрафился, то его отправят на службу.