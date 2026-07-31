В Латвии не видят признаков подготовки удара России по НАТО

При этом глава военного ведомства убежден, что латвийскую армию необходимо укреплять с прицелом на возможные перемены в будущем. «Мы должны быть готовы», — сказал Мелнис.
Ранее источники The Times сообщили, что военно-политическое руководство НАТО также не видит свидетельств того, что Москва готовится атаковать государства Балтии. Один из собеседников издания пояснил: Россия не ищет прямой конфронтации с блоком. По версии газеты, тревожные сигналы о потенциальном конфликте в 2030 году нужны для мобилизации ресурсов. Цель — к 2035 году выйти на согласованный ориентир оборонных трат в 5% от ВВП.
Тем временем лидеры стран НАТО продолжают говорить об угрозах с восточного направления. В апреле премьер Польши Дональд Туск допустил, что нападение может случиться через «месяцы, не годы». В мае Великобритания в рамках учений проиграла сценарий возможной войны между альянсом и Россией. В июне командующий сухопутными силами Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Берлин обязан подготовиться к гипотетическому российскому удару к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — подчеркнул он. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, призвал участников блока «не быть наивными» относительно угроз со стороны Москвы и наращивать военные бюджеты.