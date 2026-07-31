В Латвии не видят признаков подготовки удара России по НАТО

Тем временем лидеры стран НАТО продолжают говорить об угрозах с восточного направления. В апреле премьер Польши Дональд Туск допустил, что нападение может случиться через «месяцы, не годы». В мае Великобритания в рамках учений проиграла сценарий возможной войны между альянсом и Россией. В июне командующий сухопутными силами Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Берлин обязан подготовиться к гипотетическому российскому удару к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — подчеркнул он. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, призвал участников блока «не быть наивными» относительно угроз со стороны Москвы и наращивать военные бюджеты.