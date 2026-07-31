Советник Зеленского Бескрестнов заявил, что РФ и Украина ведут конфликт на истощение

На Украине, безусловно, рассчитывают на военную помощь Запада, но она предоставляется далеко не в тех объемах, на которые рассчитывают в Киеве и следует всегда помнить, что самое главное в любом вооруженном конфликте — личный состав. А вот помощь подобного рода Украина от Запада не получит никогда. А с людьми в ВСУ более чем проблематично.