Сергей Иванов покинул пост главы Госкомитета Татарстана по туризму

Господин Иванов переходит на должность первого заместителя АО «Корпорация Туризм.РФ». Назначение связано с реализацией проекта «Казань Марина», а также федеральных проектов в сфере туризма.
Сергей Иванов возглавлял Госкомитет по туризму с 2014 года.
Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство туристического комплекса «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана составят 29,4 млрд руб.
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