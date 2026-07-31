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Беларусь предоставила гумкоридор для воссоединения семей

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Беларусь в очередной раз предоставила гуманитарный коридор для воссоединения семей: часть людей отправились из РФ на Украину, часть вернулась в республику, сообщили в эфире «Первого информационного».

Источник: Sputnik.by

В частности, с российской территории к родственникам на Украину отправляются десять пенсионеров и маломобильных граждан. Одна из пенсионерок болеет онкологией.

«Еще пять человек смогли вернуться из Украины в Беларусь, их уже ждут родственники в нашей стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу четверо украинских детей воссоединились с близкими. Часть из них отправятся на Украину, часть — в страны ЕС.

Гуманитарный коридор был организован в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области.

Беларусь не первый раз демонстрирует свою миролюбивую позицию, предоставляя безопасные гуманитарные каналы и коридоры для организации обменных процессов. Так, обмены военнопленными и гражданскими между РФ и Украиной неоднократно проходили на белорусско-украинской границе.

Предыдущий обмен гражданами России и Украины прошел 27 июня. Тогда из Украины в Россию вернулись семь мирных жителей Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, столько же человек отправились на Украину.

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