Беларусь предоставила гумкоридор для воссоединения семей

В частности, с российской территории к родственникам на Украину отправляются десять пенсионеров и маломобильных граждан. Одна из пенсионерок болеет онкологией.
«Еще пять человек смогли вернуться из Украины в Беларусь, их уже ждут родственники в нашей стране», — говорится в сообщении.
Кроме того, в пятницу четверо украинских детей воссоединились с близкими. Часть из них отправятся на Украину, часть — в страны ЕС.
Гуманитарный коридор был организован в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области.
Беларусь не первый раз демонстрирует свою миролюбивую позицию, предоставляя безопасные гуманитарные каналы и коридоры для организации обменных процессов. Так, обмены военнопленными и гражданскими между РФ и Украиной неоднократно проходили на белорусско-украинской границе.
Предыдущий обмен гражданами России и Украины прошел 27 июня. Тогда из Украины в Россию вернулись семь мирных жителей Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, столько же человек отправились на Украину.