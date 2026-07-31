Беларусь предоставила гумкоридор для воссоединения семей

Беларусь не первый раз демонстрирует свою миролюбивую позицию, предоставляя безопасные гуманитарные каналы и коридоры для организации обменных процессов. Так, обмены военнопленными и гражданскими между РФ и Украиной неоднократно проходили на белорусско-украинской границе.