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NZZ: Трамп и Нетаньяху не хотят увязывать конфликты на Украине и в Иране, вопреки желанию Зеленского

Крепнущий симбиоз между Россией и Ираном не отвечает интересам ни противников России, ни противников Ирана. Однако из этого автоматически не следует, что последние захотят объединиться в альянс против оси Москва-Тегеран, пишет Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В материале говорится, что США и Израиль, глядя на ситуацию на Украине, не считают, что враг моего врага обязательно должен стать моим союзником. Вашингтон и Тель-Авив проводят четкую грань между конфликтами на Украине и в Иране, хотя между ними есть множество взаимосвязей, считает Рюеш.

Он приводит в пример дроны Shahed, которые были разработаны в Иране, а теперь уже Тегеран, по данным спецслужб, использует российскую усовершенствованную версию этих беспилотников для ударов по объектам США на Ближнем Востоке. Также Рюеш напоминает, что Россию обвиняют в предоставлении Ирану спутниковых снимков и других разведданных об американских базах в районе Персидского залива.

Со своей стороны, Украина планирует поставить нескольким монархиям Залива дроны-перехватчики и технологии для борьбы с иранскими беспилотниками. А в середине июля американцы, как пишет автор, впервые атаковали иранский порт с помощью катеров-камикадзе. Кроме того, на прошлой неделе Киев решился на подрыв иранского судна в Каспийском море.

По мнению Рюеша, позиция Украины в этой ситуации ясна: она стремится вновь привлечь США в качестве союзника в борьбе с Россией.

Поэтому в Киеве приветствуют любой аргумент, который может повысить их статус в глазах Вашингтона — от передачи США беспилотных технологий до перекрытия военных поставок из России в Иран.

Однако аргументы Владимира Зеленского, как предполагает Рюеш, не убедили Дональда Трампа. В таких вопросах американский президент, по мнению автора, придерживается четкой линии: он последовательно защищает Россию. С одной стороны, Трамп, похоже, искренне убежден, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые пообещали ему не поставлять оружие Ирану и не осмелились бы его обмануть.

С другой — Трамп, по мнению Рюеша, по-прежнему испытывает глубокую антипатию к Зеленскому, несмотря на недавние сообщения о якобы потеплении их отношений.

Рюеш убежден, что неприязнь Трампа началась с его телефонного разговора между с Зеленским в июле 2019 года, который спровоцировал масштабный политический скандал и привел к первому объявлению импичмента Трампу.

Кроме того, существуют веские политические причины: если бы Трамп признал существование враждебной для Вашингтона оси Москва-Тегеран, ему бы пришлось полностью пересмотреть внешнюю политику США.

Трамп планировал кампанию против Ирана как блицкриг. Поэтому, если к конфликту будут привлечены союзники Ирана — Россия и Китай, — это серьезно усложнит ситуацию. К тому же задачу сдерживания России Трамп хочет оставить на усмотрение европейцев, напоминает Рюеш.

Таким образом, Трамп рассматривает Украину и Иран строго как отдельные проблемы. Его спецпосланники, которые ведут переговоры по обоим конфликтам, делают это отдельно и без учета общей геополитической картины. Если бы это было не так, Трамп бы легко мог включить Украину в альянс против Ирана. Однако в минувший вторник он принял в Белом доме Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не вместе, а поочередно, указывает Рюеш.

Нетаньяху тоже не хочет смешивать два конфликта. Он всегда отметал доводы о том, что Израиль должен выступить в поддержку украинцев по стратегическим соображениям.

Израильский премьер до сих пор отказывал Киеву в военной помощи и поддерживал с Зеленским прохладные отношения еще с момента прихода того к власти в 2019 году. Хотя на тот момент, как отмечает Рюеш, сложилась парадоксальная ситуация: Израиль и Украина были двумя единственными странами, где и премьер, и президент были евреями.

Нетаньяху никогда не стремился признавать Россию частью враждебной коалиции, несмотря на то, что Москва традиционно поставляет Тегерану вооружение, а представители ХАМАС неоднократно посещали Россию, в том числе после теракта 7 октября 2023. Автор подчеркивает, что в марте этого года Израиль бомбил Бендер-Энзели, крупнейший иранский порт на Каспийском море, но ни разу не обстрелял российские грузовые суда, пришвартованные там.

Поэтому даже обстрел Украиной иранского судна не станет переломным моментом и не побудит Вашингтон и Израиль объединиться с Киевом в альянс для борьбы с Москвой, приходит к выводу Рюеш.

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