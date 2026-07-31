NZZ: Трамп и Нетаньяху не хотят увязывать конфликты на Украине и в Иране, вопреки желанию Зеленского

Таким образом, Трамп рассматривает Украину и Иран строго как отдельные проблемы. Его спецпосланники, которые ведут переговоры по обоим конфликтам, делают это отдельно и без учета общей геополитической картины. Если бы это было не так, Трамп бы легко мог включить Украину в альянс против Ирана. Однако в минувший вторник он принял в Белом доме Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не вместе, а поочередно, указывает Рюеш.