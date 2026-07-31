NZZ: Трамп и Нетаньяху не хотят увязывать конфликты на Украине и в Иране, вопреки желанию Зеленского

Он приводит в пример дроны Shahed, которые были разработаны в Иране, а теперь уже Тегеран, по данным спецслужб, использует российскую усовершенствованную версию этих беспилотников для ударов по объектам США на Ближнем Востоке. Также Рюеш напоминает, что Россию обвиняют в предоставлении Ирану спутниковых снимков и других разведданных об американских базах в районе Персидского залива.
Со своей стороны, Украина планирует поставить нескольким монархиям Залива дроны-перехватчики и технологии для борьбы с иранскими беспилотниками. А в середине июля американцы, как пишет автор, впервые атаковали иранский порт с помощью катеров-камикадзе. Кроме того, на прошлой неделе Киев решился на подрыв иранского судна в Каспийском море.
Поэтому в Киеве приветствуют любой аргумент, который может повысить их статус в глазах Вашингтона — от передачи США беспилотных технологий до перекрытия военных поставок из России в Иран.
Однако аргументы Владимира Зеленского, как предполагает Рюеш, не убедили Дональда Трампа. В таких вопросах американский президент, по мнению автора, придерживается четкой линии: он последовательно защищает Россию. С одной стороны, Трамп, похоже, искренне убежден, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые пообещали ему не поставлять оружие Ирану и не осмелились бы его обмануть.
Рюеш убежден, что неприязнь Трампа началась с его телефонного разговора между с Зеленским в июле 2019 года, который спровоцировал масштабный политический скандал и привел к первому объявлению импичмента Трампу.
Трамп планировал кампанию против Ирана как блицкриг. Поэтому, если к конфликту будут привлечены союзники Ирана — Россия и Китай, — это серьезно усложнит ситуацию. К тому же задачу сдерживания России Трамп хочет оставить на усмотрение европейцев, напоминает Рюеш.
Таким образом, Трамп рассматривает Украину и Иран строго как отдельные проблемы. Его спецпосланники, которые ведут переговоры по обоим конфликтам, делают это отдельно и без учета общей геополитической картины. Если бы это было не так, Трамп бы легко мог включить Украину в альянс против Ирана. Однако в минувший вторник он принял в Белом доме Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не вместе, а поочередно, указывает Рюеш.
Израильский премьер до сих пор отказывал Киеву в военной помощи и поддерживал с Зеленским прохладные отношения еще с момента прихода того к власти в 2019 году. Хотя на тот момент, как отмечает Рюеш, сложилась парадоксальная ситуация: Израиль и Украина были двумя единственными странами, где и премьер, и президент были евреями.
Нетаньяху никогда не стремился признавать Россию частью враждебной коалиции, несмотря на то, что Москва традиционно поставляет Тегерану вооружение, а представители ХАМАС неоднократно посещали Россию, в том числе после теракта 7 октября 2023. Автор подчеркивает, что в марте этого года Израиль бомбил Бендер-Энзели, крупнейший иранский порт на Каспийском море, но ни разу не обстрелял российские грузовые суда, пришвартованные там.
Поэтому даже обстрел Украиной иранского судна не станет переломным моментом и не побудит Вашингтон и Израиль объединиться с Киевом в альянс для борьбы с Москвой, приходит к выводу Рюеш.