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Американист: США не хотят распространять технологии Patriot по миру

Дональд Трамп выразил сомнение, что США готовы передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Новости Mail узнали, с чем может быть связана смена риторики американского президента, учитывая, что о готовности предоставить Киеву такую лицензию он заявлял на саммите НАТО в начале июля. На вопросы редакции ответил американист Роман Романов.

Авторы и эксперты
Роман Романов
Американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В интервью Financial Times Дональд Трамп заявил, что вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot пока не решен. Президент США подчеркнул, что речь идет об «исключительных» вооружениях, поэтому к передаче подобных технологий следует подходить с особой осторожностью.

По мнению Романова, смена риторики Трампа может быть связана со стремлением США ограничить распространение технологий производства ракет для Patriot.

США не хотят, чтобы эти технологии сильно расползались по миру. Единственная страна, помимо США, которая может производить ракеты PAC-3 для Patriot, — это Япония.

Роман Романов
преподаватель кафедры Американских исследований РГГУ

Собеседник Новостей Mail отметил, что Япония обладает не только необходимыми технологическими компетенциями, но и соответствует строгим требованиям по защите секретных данных на всех стадиях производства.

США и Япония договорились о лицензионном производстве ракет PAC-3 в марте 2005 года. Их выпуском занялась компания Mitsubishi Heavy Industries. В сентябре 2008 года японские силы самообороны впервые успешно испытали ракету PAC-3, собранную в Японии по лицензии.

Впервые о том, что США могут разрешить Украине производить ракеты для ЗРК Patriot, Дональд Трамп заявил 8 июля во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Ранее политолог Константин Блохин рассказал Новостям Mail, с чем могла быть связана смена позиции Трампа по вопросу передачи лицензии Украине.

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