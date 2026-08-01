Американист: США не хотят распространять технологии Patriot по миру

Дональд Трамп выразил сомнение, что США готовы передать Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Новости Mail узнали, с чем может быть связана смена риторики американского президента, учитывая, что о готовности предоставить Киеву такую лицензию он заявлял на саммите НАТО в начале июля. На вопросы редакции ответил американист Роман Романов.