Американист: США не хотят распространять технологии Patriot по миру

В интервью Financial Times Дональд Трамп заявил, что вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot пока не решен. Президент США подчеркнул, что речь идет об «исключительных» вооружениях, поэтому к передаче подобных технологий следует подходить с особой осторожностью.
По мнению Романова, смена риторики Трампа может быть связана со стремлением США ограничить распространение технологий производства ракет для Patriot.
США не хотят, чтобы эти технологии сильно расползались по миру. Единственная страна, помимо США, которая может производить ракеты PAC-3 для Patriot, — это Япония.
Собеседник Новостей Mail отметил, что Япония обладает не только необходимыми технологическими компетенциями, но и соответствует строгим требованиям по защите секретных данных на всех стадиях производства.
США и Япония договорились о лицензионном производстве ракет PAC-3 в марте 2005 года. Их выпуском занялась компания Mitsubishi Heavy Industries. В сентябре 2008 года японские силы самообороны впервые успешно испытали ракету PAC-3, собранную в Японии по лицензии.
Ранее политолог Константин Блохин рассказал Новостям Mail, с чем могла быть связана смена позиции Трампа по вопросу передачи лицензии Украине.