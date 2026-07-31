Трамп: США хотят скорейшего завершения конфликта на Украине

«Раньше Трамп рассчитывал сначала договориться с Москвой, а потом навязать соглашение Киеву, но теперь Белый дом, судя по всему, пытается зайти на мирное урегулирование через украинскую сторону. По всей видимости, год назад, когда встречались американский и российский президенты, у Трампа было представление, что главное — договориться с Москвой, а уж Киеву можно будет потом навязать любое соглашение: выкрутить руки, оказать давление. Он неоднократно говорил, что переговорные позиции украинской стороны слабые, поэтому они должны соглашаться на то, что им предлагают», — отметил политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.