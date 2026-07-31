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На выборы в Заксобрание по одному округу идут кандидаты Камаева и Канаева

Одна из них представляет «Единую Россию», вторая — «Новых людей».

В Законодательное собрание Калининградской области по одному округу выдвинуты две кандидатки в депутаты, фамилии которых отличаются одной буквой. По данным ГАС «Выборы», одна из потенциальных народных избранниц по округу № 19 — Елена Камаева, вторая — Екатерина Канаева.

Елена Камаева идет на выборы от партии «Новые люди», ей 58 лет, она родилась и живет в Черняховске, в 2009 году окончила негосударственный Московский психолого-социальный институт, в настоящее время является самозанятой.

45-летняя Екатерина Канаева представляет «Единую Россию», она — депутат Заксобрания текущего созыва, возглавляет комитет по социальной политике, раньше была директором Гусевского политеха. В 2003 году окончила Санкт-Петербургский государственный горный институт, проживает в Гусеве.

Кандидатов от других партий и самовыдвиженцев по этому округу пока нет, выдвижение кандидатов завершается 5 августа.

Отметим, что это не первая ситуация на выборах в Калининградской области, когда по одному округу идут люди с похожими или одинаковыми фамилиями. Так, КПРФ выдвинула по округу № 8 Дениса Гана. Действующий депутат Заксобрания Евгений Ган идет по этому же округу самовыдвиженцем, поскольку отказался от предложения КПРФ идти по партийным спискам. Также по этому округу баллотируются действующий депутат Заксобрания от ЛДПР Андрей Лыжов и действующий депутат Горсовета Калининграда от «Единой России» Олег Ермин.

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