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Эксперт оценил шансы ХАМАС на разоружение

Заявление ХАМАС о согласовании условий разоружения можно рассматривать как важный шаг в переговорах, однако оно не означает автоматического перехода к реализации договоренностей. Об этом в беседе с Новостями Mail сообщил программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

Авторы и эксперты
Иван Бочаров
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее представители ХАМАС заявили о готовности сложить оружие. Как сообщил AFP член переговорной группы ХАМАС Гази Хамад, это решение стало следствием переговоров по Газе и продиктовано стремлением «спасти людей от гибели и вынужденного переселения».

Бочаров обращает внимание на важное условие разоружения ХАМАС: группировка готова пойти на этот шаг только после вывода израильских войск из сектора Газа и передачи управления сектором палестинским структурам.

При этом стороны расходятся в вопросе о последовательности этих шагов. Собеседник Новостей Mail напоминает, что правительство Биньямина Нетаньяху неоднократно заявляло: вывод войск возможен только после полного разоружения ХАМАС и ликвидации его военного потенциала.

Таким образом, главный вопрос остается прежним — какая сторона и на каком этапе должна выполнять свои обязательства первой. Риск срыва договоренностей остается значительным.

Иван Бочаров
программный менеджер Российского совета по международным делам

По мнению эксперта, причинами срыва договоренностей могут стать разногласия между сторонами по последовательности шагов, а также возможные нарушения режима прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Совету мира удалось согласовать полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа. План предусматривает передачу вооружений Национальному комитету по управлению Газой. Комитет был сформирован в начале года в рамках реализации мирного плана Трампа, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН.


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