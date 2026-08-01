Эксперт оценил шансы ХАМАС на разоружение

Бочаров обращает внимание на важное условие разоружения ХАМАС: группировка готова пойти на этот шаг только после вывода израильских войск из сектора Газа и передачи управления сектором палестинским структурам.
При этом стороны расходятся в вопросе о последовательности этих шагов. Собеседник Новостей Mail напоминает, что правительство Биньямина Нетаньяху неоднократно заявляло: вывод войск возможен только после полного разоружения ХАМАС и ликвидации его военного потенциала.
Таким образом, главный вопрос остается прежним — какая сторона и на каком этапе должна выполнять свои обязательства первой. Риск срыва договоренностей остается значительным.
По мнению эксперта, причинами срыва договоренностей могут стать разногласия между сторонами по последовательности шагов, а также возможные нарушения режима прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Совету мира удалось согласовать полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа. План предусматривает передачу вооружений Национальному комитету по управлению Газой. Комитет был сформирован в начале года в рамках реализации мирного плана Трампа, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН.