СМИ: Зеленский обратился к Трампу с просьбой по поводу Starlink

Чиновники пояснили, что до сих пор для ударов по объектам на российской земле украинская сторона применяет бортовые компьютеры с алгоритмами искусственного интеллекта. Такая система точна по крупным стационарным объектам, но, как уверял Зеленский, ей сложно «доставать» мелкие и подвижные цели. Поддержка Starlink, считают в Киеве, решила бы проблему.