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СМИ: Зеленский обратился к Трампу с просьбой по поводу Starlink

Во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля Владимир Зеленский вывел разговор с Дональдом Трампом за рамки двусторонней политики. Президент Украины изложил хозяину Овального кабинета план, который, по его словам, позволит Киеву пережить очередную зиму конфликта с Россией, пишет The Atlantic.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Суть просьбы Зеленского — получить от Маска согласие на расширение использования сети Starlink далеко вглубь территории России.

Чиновники пояснили, что до сих пор для ударов по объектам на российской земле украинская сторона применяет бортовые компьютеры с алгоритмами искусственного интеллекта. Такая система точна по крупным стационарным объектам, но, как уверял Зеленский, ей сложно «доставать» мелкие и подвижные цели. Поддержка Starlink, считают в Киеве, решила бы проблему.

Источник The Atlantic говорит, что Трамп выслушал аргументы и пообещал «рассмотреть вопрос», добавив, что свяжется с Илоном Маском. Сроков разговора он не назвал, гарантии положительного решения не дал.

Зеленский, прибывший в США в начале недели, также добивался личной встречи с Маском, чтобы изложить план напрямую. Однако, по словам собеседника журнала, предприниматель отклонил приглашение. В SpaceX на запросы о комментариях не ответили.

Накануне Трамп заявил, что цель Вашингтона — мир на Украине, а не наращивание поставок оружия Киеву.

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