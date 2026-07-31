СМИ: Зеленский обратился к Трампу с просьбой по поводу Starlink

Суть просьбы Зеленского — получить от Маска согласие на расширение использования сети Starlink далеко вглубь территории России.
Чиновники пояснили, что до сих пор для ударов по объектам на российской земле украинская сторона применяет бортовые компьютеры с алгоритмами искусственного интеллекта. Такая система точна по крупным стационарным объектам, но, как уверял Зеленский, ей сложно «доставать» мелкие и подвижные цели. Поддержка Starlink, считают в Киеве, решила бы проблему.
Источник The Atlantic говорит, что Трамп выслушал аргументы и пообещал «рассмотреть вопрос», добавив, что свяжется с Илоном Маском. Сроков разговора он не назвал, гарантии положительного решения не дал.
Накануне Трамп заявил, что цель Вашингтона — мир на Украине, а не наращивание поставок оружия Киеву.