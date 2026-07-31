Посол РФ вызван в МИД Польши из-за инцидента с падением неопознанного объекта

«Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в связи с падением ракеты на территории Польши», — написал он.
Ранее Туск уже допускал причастность Москвы к произошедшему взрыву на востоке страны, но подчеркнул необходимость тщательной проверки: «Мы хотим быть на 100% уверены в том, какой именно снаряд был выпущен».
Ночью 30 июля в 3:40 мск польские военные зафиксировали в национальном воздушном пространстве неизвестный летящий объект. Как передает Polskie Radio, спустя шесть минут след исчез с радаров. Позже между селами Тарнава-Колоня и Токары полицейские обнаружили осколки и воронку.
Замглавы Министерства национальной обороны Цезари Томчик сообщил, что нарушивший границу предмет якобы является «российской ракетой».
Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары исключительно по военным объектам Украины и инфраструктуру, связанную с ними. Официальных комментариев от представителей РФ пока не поступало.