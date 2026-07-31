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Посол РФ вызван в МИД Польши из-за инцидента с падением неопознанного объекта

Российский посол получил повестку в МИД Польши после того, как на юго-востоке республики упал неопознанный объект. О решении дипломатического ведомства премьер-министр Дональд Туск рассказал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в связи с падением ракеты на территории Польши», — написал он.

Ранее Туск уже допускал причастность Москвы к произошедшему взрыву на востоке страны, но подчеркнул необходимость тщательной проверки: «Мы хотим быть на 100% уверены в том, какой именно снаряд был выпущен».

Ночью 30 июля в 3:40 мск польские военные зафиксировали в национальном воздушном пространстве неизвестный летящий объект. Как передает Polskie Radio, спустя шесть минут след исчез с радаров. Позже между селами Тарнава-Колоня и Токары полицейские обнаружили осколки и воронку.

Замглавы Министерства национальной обороны Цезари Томчик сообщил, что нарушивший границу предмет якобы является «российской ракетой».

Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары исключительно по военным объектам Украины и инфраструктуру, связанную с ними. Официальных комментариев от представителей РФ пока не поступало.

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