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Захарова обвинила киевский режим в игре с огнем

Захарова: игра Киева с огнем отодвигает перспективы мира на континенте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. «Игра с огнем» в виде атак по России, которую ведет киевский режим, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«“Игра с огнем” лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте», — заявила Захарова, комментируя активизацию террора ВСУ против гражданского населения РФ.

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