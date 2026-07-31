Захарова обвинила киевский режим в игре с огнем

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. «Игра с огнем» в виде атак по России, которую ведет киевский режим, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«“Игра с огнем” лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте», — заявила Захарова, комментируя активизацию террора ВСУ против гражданского населения РФ.
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