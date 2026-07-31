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Telegraph: США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана

США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана для усиления экономического давления после того, как многомесячные военные действия не смогли заставить Тегеран вернуться к переговорам. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на встрече в Белом доме во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили дальнейшие меры воздействия на Иран «кинетическими и некинетическими средствами».

По данным Telegraph, они рассматривали несколько вариантов, включая продолжение морской блокады, возобновление массированных ударов по Ирану и урегулирование конфликта дипломатическим путем. Наряду с ними обговаривалась идея сухопутной блокады Ирана, утверждают источники.

США и Израиль хотят убедить соседние страны, такие как Ирак, Пакистан, Турция, Туркменистан, Афганистан, Армения и Азербайджан, ограничить или закрыть пограничные переходы, существенно сократив импорт и экспорт Ирана.

В первую очередь речь может идти о перекрытии ключевых погранпереходов, таких как Инче-Бурун и Серахс, которые соединяют Иран и Туркменистан.

Блокирование региональных сухопутных торговых маршрутов Ирана в дополнение к действующей морской блокаде свидетельствует о значительном изменении тактики Вашингтона и Тель-Авива, подчеркивает Telegraph.

Сторонники такого подхода утверждают, что экономическая изоляция Ирана может ослабить режим.

Однако аналитики отмечают, что обеспечить сухопутную блокаду будет чрезвычайно сложно из-за протяженных границ Ирана и региональных связей.

Кроме того, это грозит региону сокращением торговых потоков, а странам, которые примут участие в очередной авантюре США, ответными ударами со стороны Ирана.

Также Telegraph не исключает, что сообщения о сухопутной блокаде Ирана — это отвлекающий маневр США и Израиля, которые пытаются скрыть от Тегерана реально готовящиеся действия.

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