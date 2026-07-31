Telegraph: США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана

По данным Telegraph, они рассматривали несколько вариантов, включая продолжение морской блокады, возобновление массированных ударов по Ирану и урегулирование конфликта дипломатическим путем. Наряду с ними обговаривалась идея сухопутной блокады Ирана, утверждают источники.
В первую очередь речь может идти о перекрытии ключевых погранпереходов, таких как Инче-Бурун и Серахс, которые соединяют Иран и Туркменистан.
Блокирование региональных сухопутных торговых маршрутов Ирана в дополнение к действующей морской блокаде свидетельствует о значительном изменении тактики Вашингтона и Тель-Авива, подчеркивает Telegraph.
Сторонники такого подхода утверждают, что экономическая изоляция Ирана может ослабить режим.
Кроме того, это грозит региону сокращением торговых потоков, а странам, которые примут участие в очередной авантюре США, ответными ударами со стороны Ирана.
Также Telegraph не исключает, что сообщения о сухопутной блокаде Ирана — это отвлекающий маневр США и Израиля, которые пытаются скрыть от Тегерана реально готовящиеся действия.