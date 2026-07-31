Комментарии ЦТАК последовали после заявления генерал-лейтенанта Стивена Йоста, командующего Вооруженными силами США в Японии. Он сообщил японской газете Asahi, что численность штаб-квартиры была увеличена на 215 человек по сравнению с предыдущим годом. Генерал объяснил это необходимостью усиления функций командования и улучшения координации с союзниками США.
По мнению ЦТАК, недавнее военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии усиливает напряженность в регионе, а вооруженные силы США в Японии станут одним из первых подкреплений, развернутых на Корейском полуострове в случае конфликта.
Кроме того, ЦТАК обвинило Вашингтон в «военном авантюризме» и назвало это оправданием развития ядерного потенциала КНДР в качестве средства сдерживания.