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Reuters: КНДР предупредила об усилении риска войны на Корейском полуострове

В сегодняшней редакционной статье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) раскритиковало расширение командования Вооруженных сил США в Японии, предупредив, что столкновение на Корейском полуострове теперь стало вопросом времени.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ЦТАК отметило, что увеличение численности персонала штаба Вооруженных сил США в Японии свидетельствует о том, что штаб становится полноценным «военным командованием». Агентство обвинило Вашингтон в подготовке сил самообороны Японии к конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает Reuters.

Комментарии ЦТАК последовали после заявления генерал-лейтенанта Стивена Йоста, командующего Вооруженными силами США в Японии. Он сообщил японской газете Asahi, что численность штаб-квартиры была увеличена на 215 человек по сравнению с предыдущим годом. Генерал объяснил это необходимостью усиления функций командования и улучшения координации с союзниками США.

По мнению ЦТАК, недавнее военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии усиливает напряженность в регионе, а вооруженные силы США в Японии станут одним из первых подкреплений, развернутых на Корейском полуострове в случае конфликта.

Кроме того, ЦТАК обвинило Вашингтон в «военном авантюризме» и назвало это оправданием развития ядерного потенциала КНДР в качестве средства сдерживания.

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