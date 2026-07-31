Дмитриев раскритиковал бюрократов из-за кризиса в Сеуте

Ранее сообщалось, что десятки тысяч мигрантов добрались до автономного города Сеута на северном побережье Африки. По оценкам, это примерно 60 тысяч человек. Известно как минимум о 41 погибшем. В связи со сложившейся ситуацией испанские власти приняли решение привлечь военных для содействия в обеспечении безопасности.