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Дмитриев раскритиковал бюрократов из-за кризиса в Сеуте

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы Евросоюза, допустившие наплыв мигрантов, после начала кризиса в Сеуте пытаются представить себя борцами с нелегальной миграцией.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Бюрократы, которые допустили вторжение мигрантов, теперь спешно строят из себя борцов с иммиграцией. Для этого потребовалась всего лишь яркая иллюстрация их ужасной, разрушительной политики», — написал Дмитриев в соцсети.

По его словам, в дальнейшем появятся и другие подобные примеры, поскольку европейским чиновникам не удастся постоянно вводить всех в заблуждение.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч мигрантов добрались до автономного города Сеута на северном побережье Африки. По оценкам, это примерно 60 тысяч человек. Известно как минимум о 41 погибшем. В связи со сложившейся ситуацией испанские власти приняли решение привлечь военных для содействия в обеспечении безопасности.

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