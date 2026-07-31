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Поляки снесли памятник советским воинам в Пыжицах

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Памятник советским воинам демонтировали в польском городе Пыжице, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Источник: Urząd Miejski w Pyrzycach

Там подчеркнули, что снос монумента был организован по инициативе польского Института национальной памяти.

Во время работ подрядчики столкнулись с техническими трудностями: сначала не удалось запустить подъемник, затем пневматический манипулятор несколько часов не мог разрушить основание памятника.

«В итоге памятник повалили на землю. В данном мероприятии лично принял участие исполняющий обязанности директора института Кароль Полеевский», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что демонтаж вызвал неоднозначную реакцию среди местных жителей. Одни выступили против сноса, называя памятник «частью истории и памяти», другие поддержали решение властей.

По информации агентства, между участниками даже возник конфликт, однако благодаря присутствию полиции он не перерос в драку.

В совместном российско-польском перечне 1997 года числился 561 памятник советским воинам на территории Польши. Сейчас, по имеющейся информации, в стране осталось лишь несколько десятков таких мемориалов.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявляли, что Польша, страны Балтии и Украина продолжают уничтожать памятники советским воинам при поддержке Евросоюза и НАТО. Также подчеркивалось, что Запад, ведя борьбу с мемориальными объектами, стремится создать русофобский фронт.

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