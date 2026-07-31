Поляки снесли памятник советским воинам в Пыжицах

Там подчеркнули, что снос монумента был организован по инициативе польского Института национальной памяти.
Во время работ подрядчики столкнулись с техническими трудностями: сначала не удалось запустить подъемник, затем пневматический манипулятор несколько часов не мог разрушить основание памятника.
«В итоге памятник повалили на землю. В данном мероприятии лично принял участие исполняющий обязанности директора института Кароль Полеевский», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что демонтаж вызвал неоднозначную реакцию среди местных жителей. Одни выступили против сноса, называя памятник «частью истории и памяти», другие поддержали решение властей.
По информации агентства, между участниками даже возник конфликт, однако благодаря присутствию полиции он не перерос в драку.
В совместном российско-польском перечне 1997 года числился 561 памятник советским воинам на территории Польши. Сейчас, по имеющейся информации, в стране осталось лишь несколько десятков таких мемориалов.