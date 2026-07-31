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Guardian: Саудовская Аравия готовит крупную наземную операцию против хуситов

Йеменские источники сообщают, что Саудовская Аравия готовится к крупному военному наступлению против хуситов на море и, возможно, на суше в центральном Йемене.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Саудовская Аравия вмешалась в гражданскую войну в Йемене в 2015 году, чтобы поддержать признанное ООН правительство страны в борьбе с повстанцами-хуситами. Эр-Рияд и хуситы соперничают за контроль над Йеменом уже больше десяти лет и в июле сложившийся непростой статус-кво пошатнулся, пишет британская газета The Guardian.

Источники предполагают, что отход связанных с Саудовской Аравией сил из восточных районов Йемена и их передислокация свидетельствуют о подготовке к возможной наземной операции в провинции Эль-Байда, которую хуситы заняли в 2020—2021 годах.

Одновременно Эр-Рияд пытается собрать военно-морскую коалицию для защиты судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют столицу Йемена Сану и большую часть побережья Красного моря, 20 июля объявили, что вводят блокаду саудовских судов.

В четверг Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что 14 государств, включая Турцию, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, выступили в поддержку многонациональной коалиции морской обороны. Также Эр-Рияд обратился к США и группе европейских стран, включая Германию, Францию, Великобританию и Италию, с просьбой присоединиться к «коалиции стран Красного моря».

Хуситы пообещали снять блокаду в Красном море, как только Саудовская Аравия снимет свою блокаду Йемена. Они утверждают, что возникший спор касается исключительно будущего Йемена, а не Ирана.

Газета отмечает, что в случае закрытия для Саудовской Аравии судоходства в Красном море, в дополнение к блокаде Ормузского пролива на другой стороне Аравийского полуострова, королевство лишится значительной части экспорта нефти.

До начала войны США и Ирана до 80% экспорта саудовской нефти поставлялось через Ормузский пролив. Поэтому значение поставок в Красном море возросло, и теперь больше половины саудовской нефти транспортируется по суше на погрузочные терминалы в портовом городе Янбу на побережье Красного моря.

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