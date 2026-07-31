Офис Зеленского попросил возбудить дело против Лукашенко

Сам Зеленский не раз выступал с резкими заявлениями и угрозами в адрес Лукашенко. В том числе в июне, через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за техники на территории Белоруссии, которая якобы помогает наносить удары по объектам ВСУ.