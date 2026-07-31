Финляндия и Дания поддержали исключение Испании из Шенгенской зоны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, заявил, что если кризис в Сеуте создаст угрозу безопасности Швеции или миграционной ситуации в стране, правительство готово принять необходимые меры для обеспечения порядка и контроля. Он также призвал Испанию «действовать быстро, чтобы взять ситуацию под контроль». С аналогичным призывом выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц.