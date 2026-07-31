Евросоюз сегодня сосредоточен на задачах милитаризации, «демонизации» России и подготовки к войне с ней, пытаясь при этом свои собственные проблемы, такие как текущая обстановка на испано-марокканской границе и массовое вторжение мигрантов в Сеуту, попросту «замести под ковер». Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.
Предстоящие совместные ядерные учения ФРГ и Франции демонстрируют, что европейцы готовятся к войне с Россией.
ТАСС собрал ключевые заявления замглавы МИД РФ.
Миграционный кризис в Испании
Россия с удивлением смотрит на новости из испанской Сеуты, это крах миграционной политики Евросоюза: «Мы смотрим на эти новости с удивлением большим, конечно, и сочувствуем человеческой трагедии. В любом случае это такая гуманитарная катастрофа, которая затрагивает всех, но одновременно нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом».
Москва рассчитывает, что проблема с мигрантами в Испании будет решена «в соответствии с нормами международного права, толерантного и гуманитарного отношения к судьбе каждого мигранта».
ЕС пытается свои собственные проблемы, такие как текущая обстановка на испано-марокканской границе и массовое вторжение мигрантов в Сеуту, попросту «замести под ковер».
Подготовка ФРГ к войне с РФ
Евросоюз сегодня сосредоточен на задачах милитаризации, «демонизации» России и подготовки к войне с ней: «Но сегодня все подчинено задаче милитаризации, все подчинено задаче подготовки войны с Россией, демонизации нашей страны».
Курс Берлина на милитаризацию не являются секретом для России: «Для нас, конечно, этот курс на милитаризацию не является секретом. Мы видим, и соответствующим образом будут корректировать наши планы — военно-политические и планы военного строительства».
Стремление европейских стран не замечать милитаризации Германии поразительно, это молчание ягнят: «Но поразительно то, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнят».
Предстоящие совместные ядерные учения ФРГ и Франции демонстрируют, что европейцы готовятся к войне с Россией: «Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают, они публично говорят [об этом]. Я не помню, но кто-то из официальных лиц, по-моему, министр обороны Франции, заявил: “Мы должны готовить наших французских сынов к боям с Россией”.
Отход Швейцарии от политики нейтралитета
Швейцарский нейтралитет остался в прошлом: «К сожалению, швейцарский нейтралитет в классическом исполнении остался в прошлом».
Страна плотно вовлечена в военные приготовления НАТО и ЕС: «Швейцария очень плотно интегрирована в военные приготовления Евросоюза и НАТО, осуществляет совместные военные мероприятия».