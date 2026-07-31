«Молчание ягнят» в Европе, война с РФ и проблемы в Сеуте. Заявления Грушко

Россия с удивлением смотрит на новости из испанской Сеуты, это крах миграционной политики Евросоюза: «Мы смотрим на эти новости с удивлением большим, конечно, и сочувствуем человеческой трагедии. В любом случае это такая гуманитарная катастрофа, которая затрагивает всех, но одновременно нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом».