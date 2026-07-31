На Украине задумались о деле против Лукашенко

Офис украинского лидера Владимира Зеленского попросил офис генпрокурора рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет «Укринформ» со ссылкой на руководителя управления информационной политики и коммуникаций офиса генпрокурора Украины Марьяну Гаевскую-Ковбасюк.
«В офисе генерального прокурора 30 июля 2026 года зарегистрировано обращение, которое поступило из офиса президента Украины для рассмотрения в рамках компетенции. В настоящее время обращение находится на рассмотрении. По результатам его обработки заявителям будет сообщено в установленном законом порядке», — сообщила Гаевская-Ковбасюк.
При этом она отметила, что на текущий момент никаких уголовных производств на основе этого обращения нет.
Об обращении офиса Зеленского к Генпрокуратуре ранее сообщал Reuters. Агентство отмечает, что в последние недели украинский лидер занял более жесткую позицию по отношению к Лукашенко. В июне он заявил, что президент Белоруссии должен «убрать» технику, «корректирующую огонь» по Украине, иначе это сделают украинские военные.
Позднее Зеленский заявлял, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, помогающие наносить удары дронами по украинской территории. По его словам, они находятся в Гомельской и Брестской областях. «Именно благодаря этому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровненской, Волынской областям», — написал Зеленский.
В конце мая Лукашенко выражал готовность встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии для обсуждения проблемы двусторонних отношений. Президент Белоруссии в очередной раз подчеркнул, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении республики нет агрессии.
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