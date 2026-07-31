В МИДе назвали ядерные учения Франции и ФРГ подготовкой к войне с Россией

Предстоящие совместные ядерные учения Франции и Германии свидетельствуют о подготовке европейских стран к возможному конфликту с Россией. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко на пресс-конференции после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам, сообщает ТАСС.