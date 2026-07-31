В МИДе назвали ядерные учения Франции и ФРГ подготовкой к войне с Россией

Предстоящие совместные ядерные учения Франции и Германии свидетельствуют о подготовке европейских стран к возможному конфликту с Россией. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко на пресс-конференции после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам, сообщает ТАСС.
«Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают, они публично говорят [об этом]», — сказал Грушко.
Ранее Die Welt сообщил о первых совместных тренировках Германии и Франции в рамках сотрудничества в сфере ядерного сдерживания. Французские истребители Rafale и немецкие Eurofighter отработали дозаправку в воздухе.
Кроме того, 17 июля на авиабазе Нервених под Кельном в рамках франко-германского саммита прошли запланированные учения. Военные двух стран провели совместные работы по техническому обслуживанию самолетов.
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