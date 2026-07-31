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Туск призвал Испанию принять меры, чтобы сохранить Шенген

Премьер-министр Польши призвал власти Испании, опираясь на опыт Варшавы, ужесточить правила получения убежища и усилить пограничный контроль из-за кризиса в Сеуте.

Источник: AP 2024

По словам Дональда Туска, Варшава ужесточила законодательство, усовершенствовала пограничные процедуры и построила заграждения на границе с Белоруссией. «Мы вложили миллиарды евро и задействовали тысячи военных, полицейских и пограничников. Испания должна последовать нашему примеру», — заявил политик.

Ранее стало известно, что около 60 тысяч нелегалов пересекли границу испанского автономного города Сеута. Сообщается уже о 57 погибших. По данным СМИ, ссылавшихся на МВД страны, речь шла 50 тысячах прибывших, при этом около половины добровольно вернулись назад.

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