Туск призвал Испанию принять меры, чтобы сохранить Шенген

Ранее стало известно, что около 60 тысяч нелегалов пересекли границу испанского автономного города Сеута. Сообщается уже о 57 погибших. По данным СМИ, ссылавшихся на МВД страны, речь шла 50 тысячах прибывших, при этом около половины добровольно вернулись назад.