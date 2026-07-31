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Еще один завод соперника Пашиняна перешел под госуправление Армении

Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», принадлежавший арестованному лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, перешел под государственное управление.

Источник: РБК

Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», принадлежавший арестованному лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, перешел под государственное управление. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры по иску от октября 2023 года о конфискации имущества, которое, по версии ведомства, имеет незаконное происхождение.

«Антикоррупционный суд постановил передать акции ОАО “Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат “Арарат” в управление и на хранение Республике Армения”, — говорится в сообщении.

В июле суд также удовлетворил ходатайство о передаче под госуправление компании «Араратцемент» Царукяна.

Помимо этого, прокуратура требует взыскать с лидера оппозиционной партии и связанных с ним лиц 75 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, доли участия в 38 юрлицах и более 105 млрд драмов (более 22 млрд руб.).

Ранее в отношении Царукяна возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и отмывании денег, 7 июля он был арестован на два месяца. По версии следствия, Царукян с предполагаемыми сообщниками похитил более $21 млн, импортируя топливо и товары из Ирана. Бизнесмен назвал дело сфабрикованным.

После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия. 6 июля СК Армении провел обыски в доме Царукяна, а также по 70 другим адресам. Из особняка политика изъяли 190 чучел животных и птиц, а трех живых львов и одного тигра перевезли в Ереванский зоопарк. Позднее одно из животных умерло.

На парламентских выборах в этом году его партия «Процветающая Армения» набрала 3,996% голосов и не прошла в парламент. Позднее в пресс-службе партии сообщили о намерении обжаловать решение ЦИК об аннулировании голосов на двух участках.

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