Еще один завод соперника Пашиняна перешел под госуправление Армении

Ранее в отношении Царукяна возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и отмывании денег, 7 июля он был арестован на два месяца. По версии следствия, Царукян с предполагаемыми сообщниками похитил более $21 млн, импортируя топливо и товары из Ирана. Бизнесмен назвал дело сфабрикованным.