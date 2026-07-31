Куба начала экономические реформы на фоне санкций и нефтяной блокады США

По оценке Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в текущем году экономика Кубы сократится как минимум на 6,5%, а с 2020 по 2025 год ее ВВП снизился более чем на 15%. В результате действий США остров столкнулся не только с экономическим, но и энергетическим кризисом — в марте на Кубе произошла серия масштабных блэкаутов, оставивших без электричества почти все население страны.