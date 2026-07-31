Куба начала экономические реформы на фоне санкций и нефтяной блокады США

Как отмечает агентство, многие из этих мер обсуждались и раньше, но так и не были реализованы. Теперь провести реформы стало необходимостью на фоне усилившегося давления Вашингтона. В частности, санкции и блокада затронули туристический сектор: из-за нехватки топлива было сокращено число авиарейсов, а часть международных гостиничных операторов покинула остров.
Экономические реформы, среди прочего, включают допуск частных туристических компаний к работе в респукблике. Они также предусматривают смягчение ограничений на использование земель, 80% которых принадлежит государству, разрешение предприятиям импортировать топливо и лекарства. как хзаявил премьер-министр страны Мануэль Марреро Круса, Гавана уже разрешила первому иностранному предприятию импортировать и продавать топливо, а почти 200 кубинских компаний получили право на оптовую торговлю бензином.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что реформы не направлены на то, чтобы «угодить США», и не предполагают приватизацию ключевых отраслей экономики. Власти не намерены проводить «масштабную приватизацию национальных активов», а здравоохранение, наука, культура и стратегически важные услуги останутся под контролем государства. «Мы не собираемся внедрять хищнический капитализм или проводить масштабную приватизацию национальных активов, как опасаются некоторые», — сказал он.
Пакет экономических реформ был одобрен Национальной ассамблей Кубы и поддержан Центральным комитетом Коммунистической партии 18 июня. Диас-Канель назвал главной задачей властей изменение экономической политики для вывода страны из кризиса, а не объяснение его причин. «Когда жизнь людей становится слишком тяжелой, первостепенная задача Коммунистической партии и революционного правительства заключается не в попытке подробно объяснить причины кризиса, а изменить все то, что необходимо для выхода из него», — пояснил он.
По оценке Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в текущем году экономика Кубы сократится как минимум на 6,5%, а с 2020 по 2025 год ее ВВП снизился более чем на 15%. В результате действий США остров столкнулся не только с экономическим, но и энергетическим кризисом — в марте на Кубе произошла серия масштабных блэкаутов, оставивших без электричества почти все население страны.
США неоднократно угрожали Кубе, в том числе военным вторжением.
Первоначально президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не планирует военных действий против Кубы, поскольку, по его оценке, республика «падет сама». Позднее он ужесточил риторику, заявив, что Куба «висит на волоске» и США могут «прийти и взорвать это место».
Последние несколько месяцев Трамп неоднократно говорил, что займется Кубой после Ирана. В частности, в апреле он предсказал падение правящего в стране режима.
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