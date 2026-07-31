В Казахстане с горных пиков эвакуировали травмированных российских альпинистов

Спасатели спустили с двух горных пиков хребта Заилийский Алатау двух российских альпинисток. Девушки травмировались во время восхождений, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
Россиянки входили в состав двух разных альпинистских групп. Первая девушка сломала ногу при восхождении на пик Октябренок (на высоте 3,4 км), вторая — травмировалась на пике Маяковского (4,2 км).
Чтобы эвакуировать девушек, ведомство направило вертолет Ми-8 со спасателями и врачами. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 4 города Алматы.
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