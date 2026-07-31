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В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, сообщает правительство региона.

Источник: РБК

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, сообщает правительство региона.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

Жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и напомнили, что съемка работы средств ПВО запрещена.

Материал дополняется.

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