В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, сообщает правительство региона.
«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.
Жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и напомнили, что съемка работы средств ПВО запрещена.
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