Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией

За исключение Испании из зоны Шенгена выступили несколько стран. В Финляндии заявили, что испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала ЕС «немедленно принять все необходимые меры» для защиты от незаконной миграции. Она отметила, что необходимо «рассмотреть все варианты», в том числе приостановку сотрудничества с Испанией в Шенгенской зоне.