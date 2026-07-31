Аналитик Шеффер назвал США «домом престарелых с ядерной кнопкой»

Шеффер обращает внимание на тревожную статистику: 35 из 100 сенаторов уже перешагнули 70-летний порог, а 65 находятся в пенсионном возрасте. При этом молодёжь в возрасте от 25 до 39 лет, составляющая почти треть населения, представлена в Конгрессе лишь одним из восемнадцати мест. Аналитик также указывает, что даже нынешний президент Дональд Трамп, которого считают одним из самых энергичных пожилых лидеров, к концу срока достигнет 82 лет.