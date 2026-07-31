Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Шеффер назвал США «домом престарелых с ядерной кнопкой»

Политическая система США страдает от засилья пожилых политиков, которые, несмотря на возрастные ограничения, продолжают контролировать ключевые рычаги управления. К такому выводу пришёл аналитик Брэд Шеффер в статье Washington Examiner.

Источник: Life.ru

Шеффер обращает внимание на тревожную статистику: 35 из 100 сенаторов уже перешагнули 70-летний порог, а 65 находятся в пенсионном возрасте. При этом молодёжь в возрасте от 25 до 39 лет, составляющая почти треть населения, представлена в Конгрессе лишь одним из восемнадцати мест. Аналитик также указывает, что даже нынешний президент Дональд Трамп, которого считают одним из самых энергичных пожилых лидеров, к концу срока достигнет 82 лет.

«Как человек может принимать взвешенные решения по вопросам войны, ядерного оружия и финансовых рынков, если он не способен надежно воспринимать информацию?» — задаётся вопросом Шеффер, характеризуя Вашингтон как «дом престарелых с ядерной кнопкой».

Главной причиной сложившейся ситуации, по мнению автора, является превращение власти в гигантский источник дохода и лоббистских возможностей, из-за чего политики обеих партий не торопятся покидать посты. Этому также способствует высокая успешность кампаний по переизбранию (90−95%) и отсутствие в конституции возрастного ценза.

Шеффер предупреждает, что старение руководящих кадров ведёт к падению компетентности при принятии судьбоносных решений и к кризису легитимности, когда реальная власть фактически переходит к неизбираемым советникам. Это ставит под вопрос, кто на самом деле управляет страной, резюмирует аналитик.

Ранее основатель Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X, что администрация Трампа разваливается, и те, кто останется с президентом, либо окажутся в тюрьме, либо уйдут в небытие. Он также призвал членов команды покинуть свои посты, назвав идиотами тех, кто не видит к чему это ведёт.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше