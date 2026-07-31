Суд отпустил экс-сенатора Думу из СИЗО под домашний арест

Московский городской суд вместо содержания под стражей назначил домашний арест до 14 августа 2026 года бывшему сенатору Василию Думе, обвиняемому по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом говорится в апелляционном постановлении (есть у РБК).
Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы продлил обвиняемому срок ареста на 25 суток. Защита обжаловала решение, указав на возраст Думы, состояние здоровья, положительные характеристики и отсутствие судимостей.
Апелляционная инстанция согласилась, что суд первой инстанции не в полной мере учел данные о личности обвиняемого, и заменила содержание под стражей на домашний арест.
При этом ограничения, включая запрет на общение с участниками дела и использование средств связи, сохранены.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемый был задержан в мае 2026 года.
Василий Дума — бывший сенатор от Костромской области (2004−2011), ранее занимал пост первого замглавы администрации региона. Он также является отцом предпринимательницы Мирославы Думы, основательницы Buro 24/7.
По версии следствия, уголовное дело связано с покушением на мошенничество в особо крупном размере и операциями с долговыми обязательствами Думы.
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