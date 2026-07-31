Суд отпустил экс-сенатора Думу из СИЗО под домашний арест

Московский городской суд вместо содержания под стражей назначил домашний арест до 14 августа 2026 года бывшему сенатору Василию Думе, обвиняемому по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом говорится в апелляционном постановлении (есть у РБК).