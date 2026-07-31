«Обернутся против нас»: Трамп объяснил, почему обломал Зеленского с ракетами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал Киеву согласия на передачу лицензий для самостоятельного производства зенитных ракет к комплексам Patriot, опасаясь возможного предательства со стороны украинских партнеров в будущем.
Свое резонансное заявление американский лидер сделал в ходе правительственного заседания в Кэмп-Дэвиде, которое транслировал сайт Белого дома. Глава государства отвечал на вопросы прессы, сидя за столом в окружении ключевых чиновников своей администрации — государственного секретаря США Марко Рубио и министра войны Пита Хексета, которые внимательно слушали речь президента.
«Сейчас мы на это не согласились. Мы обсуждаем это», — сообщил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных планах передать Киеву права на сборку высокоточного оружия.
«Но отдавать такую технологию — тяжелый шаг», — подчеркнул американский лидер.
Он пояснил, что американское оружие невероятно эффективно, а ракеты без промаха бьют по целям, поэтому раздавать секреты их производства другим странам крайне опасно.
«Мы должны быть очень осторожны, позволяя кому-либо производить их», — добавил глава Белого дома.
Говоря о возможных рисках передачи передовых военных лицензий, Дональд Трамп выразил серьезные опасения в непредсказуемости союзников, которые могут использовать полученное оружие во вред самим американцам.
«Я не думаю, что это когда-нибудь случится, но знаете, те люди, которым вы даете эту технологию, однажды могут обернуться против вас», — констатировал президент.
«Это возможно. Посмотрите на войны, за эти годы такое случалось пару раз, верно? Так что нам нужно быть очень осторожными», — резюмировал Дональд Трамп, отметив, что американские власти будут тщательно охранять секреты величайшей армии в мире.
Напомним, незадолго до этого выступления Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом, в ходе которого в очередной раз настойчиво просил предоставить Киеву ракеты-перехватчики для Patriot.
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