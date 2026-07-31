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Трамп сказал, что объяснил Зеленскому сложности с передачей Patriot и Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским объяснил ему сложности с возможной поставкой Вашингтоном Киеву ЗРК Patriot и ракет Tomahawk.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским объяснил ему сложности с возможной поставкой Вашингтоном Киеву ЗРК Patriot и ракет Tomahawk.

Каких-либо подробностей относительно того, о каких сложностях идет речь, не приводится.

Также Трамп сказал, что США предпочли бы воздержаться от предоставления Киеву лицензии для самостоятельного производства Patriot, поскольку хотели бы быть уверенными, что технологии не обернутся против Соединенных штатов.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что другие государства, поставляя Украине вооружения, могут затянуть конфликт, но не помешают России добиться целей СВО.

Читайте материал «Трамп отказался давать Зеленскому 300 ракет Patriot».

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