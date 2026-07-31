Мадьяр: АЭС «Пакш» остановят в пределах следующей недели

В начале этой недели уровень воды в реке опустился до рекордно низких отметок, из-за чего загруженность реакторов на АЭС уже снизили более чем на 50% от максимальной мощности в 2 гигаватта. Петер Мадьяр предупреждал, что из-за полной остановки работы объекта в стране может начаться энергетический кризис.