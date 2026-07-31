Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО

Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на этот пост Михаила Драпатого. Это решение было принято после кадрового кризиса в военном руководстве и протестов, вспыхнувших после увольнения министра обороны Михаила Федорова.