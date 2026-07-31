Дональд Трамп назвал ситуацию с мигрантами в Сеуте «вторжением»

«Я видел, что вчера происходило в Испании, и я видел разворачивающуюся катастрофу, — сказал он на заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде.— Это похоже на вторжение в страну сотен тысяч людей». При этом господин Трамп добавил, что подобное может случиться и в США, «если не выберут республиканцев», «и даже похуже может быть, большего масштаба». Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прокомментировал ситуацию, назвав ее последствием «радикальной левой глобалистской политики, которая допустила вторжение на Запад». «Эти кадры из Испании — печальное напоминание о последствиях массовой миграции», — добавил он.