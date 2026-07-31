«Уступки неизбежны»: Трамп пророчит сделку по Украине

Напомним, что в ходе этого же правительственного заседания Дональд Трамп категорично высказался против передачи Киеву технологий производства передового американского вооружения. В ходе выступления в Белом доме американский лидер сообщил, что не дал согласия на выдачу Украине лицензий для самостоятельного создания ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Свой отказ он объяснил серьезными рисками и историческим опытом, прямо указав на то, что переданные секретные технологии однажды могут быть применены против самих Соединенных Штатов в случае предательства со стороны партнеров.