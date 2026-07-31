Фон дер Ляйен потребовала ускорить высылку мигрантов из Сеуты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленно выслать мигрантов из испанского города Сеута. Об этом она написала в соцсети Х.
«Опасные переправы должны быть немедленно прекращены. Сети контрабандистов необходимо ликвидировать. А возвращения должны осуществляться оперативно — в соответствии с нашими правилами», — говорится в сообщении.
Глава ЕК подчеркнула, что фотографии, поступающие из Сеуты, вызывают беспокойство и являются абсолютно неприемлемыми.
По ее словам, Евросоюз не может допустить въезд людей, не соблюдающих его правила. Двум еврокомиссарам поручено провести расследование и принять необходимые меры.
На территорию испанского автономного города Сеуты, находящегося в Северной Африке, за последние полутора суток прорвались десятки тысяч мигрантов из граничащего с ним Марокко. Глава Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил примерно о 60 тыс. человек.
Премьер Испании назвал наплыв мигрантов атакой на государство. Он обвинил мафию в наплыве десятков тысяч нелегалов в город.
После массового притока мигрантов в испанскую Сеуту Италия и Финляндия предложили исключить Испанию из Шенгенской зоны. Власти Австрии и Дании вслед за Италией и Финляндией высказались за возможную приостановку Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса.
С утра пятницы, 31 июля, около 25 тыс. мигрантов, нелегально прибывших в испанский эксклав Сеута, добровольно вернулись обратно в Марокко через тот же участок границы, по которому попали в испанский город, — приграничный волнорез. Отъезды происходили со скоростью 150 человек в минуту.
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