Фон дер Ляйен потребовала ускорить высылку мигрантов из Сеуты

С утра пятницы, 31 июля, около 25 тыс. мигрантов, нелегально прибывших в испанский эксклав Сеута, добровольно вернулись обратно в Марокко через тот же участок границы, по которому попали в испанский город, — приграничный волнорез. Отъезды происходили со скоростью 150 человек в минуту.