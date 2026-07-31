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Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник

Расчеты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: РБК

Расчеты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

На территории Московской области вечером 31 июля объявлен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и напомнили, что съемка работы средств ПВО запрещена.

Московский аэропорт Внуково перевели на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами. После сообщения о сбитом беспилотнике ограничения отменили.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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