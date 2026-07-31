«Бить будем до изнеможения»: Трамп анонсировал сильные удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп анонсировал серию сокрушительных атак по Ирану, подчеркнув стремление Вашингтона добиться безоговорочной победы в продолжающемся конфликте.
«Мы будем наносить по ним очень сильные удары», — сообщил Дональд Трамп.
Об этом глава американского государства поделился во время выездного заседания кабинета министров, которое проходило в правительственной резиденции Кэмп-Дэвид.
«И в какой-то момент они скажут: “Мы просто больше не можем этого терпеть”», — добавил глава Белого дома, описывая ожидаемый эффект от планируемых военных операций.
Рассуждая о перспективах восстановления режима прекращения огня с Тегераном, Дональд Трамп категорично подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены исключительно на победу. При этом президент признал, что, несмотря на уже нанесенный урон, исламской республике пока удалось сохранить определенный военный потенциал.
Напомним, накануне стало известно о разработке Пентагоном детального плана масштабной двухнедельной кампании воздушных ударов по иранским командным пунктам и ракетным базам. По данным западных СМИ, таким образом американское командование рассчитывает компенсировать острый дефицит ракет-перехватчиков. Параллельно с этим Вашингтон совместно с Израилем обсуждает сценарий введения жесткой сухопутной блокады Ирана с целью его экономической изоляции.
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