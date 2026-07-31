«Бить будем до изнеможения»: Трамп анонсировал сильные удары по Ирану

Рассуждая о перспективах восстановления режима прекращения огня с Тегераном, Дональд Трамп категорично подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены исключительно на победу. При этом президент признал, что, несмотря на уже нанесенный урон, исламской республике пока удалось сохранить определенный военный потенциал.