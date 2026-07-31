Белоруссия объявила об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев

Ранее Александр Лукашенко на селекторном совещании пригрозил отправлять к границе чиновников и аграриев, которые плохо работают во время уборочной кампании и нарушают дисциплину. По его словам, штрафы и увольнения не всегда эффективны. Он приказал отправлять нерадивых в армию и к южной границе. Лукашенко отметил, что силы спецопераций уже размещены на юге по его распоряжению, но Белоруссия не планирует нападать, а только обеспечивает свою безопасность.