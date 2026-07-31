За день в регионах России сбили 223 украинских дрона

В течение пятницы, 31 июля, расчеты ПВО сбили в регионах России 223 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны.
За день 30 июля силы ПВО сбили над российскими регионами 59 украинских беспилотников самолетного типа.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в тот день сообщил, что за последние два дня регион пережил самую массированную атаку беспилотников. Силы ПВО сбили 53 дрона. В результате были незначительно повреждены два нежилых здания, а обломки одного из БПЛА упали рядом с частным домом в Очерском округе.
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