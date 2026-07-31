За день в регионах России сбили 223 украинских дрона

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в тот день сообщил, что за последние два дня регион пережил самую массированную атаку беспилотников. Силы ПВО сбили 53 дрона. В результате были незначительно повреждены два нежилых здания, а обломки одного из БПЛА упали рядом с частным домом в Очерском округе.