Трамп заявил, что США пока не соглашались на производство Киевом Patriot

Отвечая на вопрос о вероятности выдачи лицензии на выпуск Patriot, Трамп заявил, что такой договорённости пока нет, и он сомневается, что она вообще будет достигнута. Он также пояснил, что передача подобных технологий сопряжена с рисками, поскольку в будущем они могут быть использованы против самих Соединённых Штатов. По словам президента, оба лидера хотят заключить сделку, но никто не хочет идти на уступки.