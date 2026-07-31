Трамп сравнил секреты систем Patriot с тайнами чипов Nvidia

«У нас лучшее в мире оружие, и нам нужно проявлять осторожность, не раскрывая секреты этих систем. Вы не можете их копировать. Это как с Nvidia: у них есть чип. Они говорят, что скопировать его нельзя. Технология настолько совершенна, что ее невозможно [скопировать]», — отметил Трамп.