Трамп сравнил секреты систем Patriot с тайнами чипов Nvidia

Президент США Дональд Трамп сравнил зенитно-ракетные комплексы Patriot с чипами Nvidia, заявив, что нельзя допустить утечки этих технологий, сообщает Clash Report.
«У нас лучшее в мире оружие, и нам нужно проявлять осторожность, не раскрывая секреты этих систем. Вы не можете их копировать. Это как с Nvidia: у них есть чип. Они говорят, что скопировать его нельзя. Технология настолько совершенна, что ее невозможно [скопировать]», — отметил Трамп.
Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Patriot расшифровывается как Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (с англ. «радар слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата цели»).
Nvidia — американская технологическая компания, один из мировых лидеров в производстве графических процессоров (видеокарт) и чипов для искусственного интеллекта. Основана в 1993 году.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Axios после встречи с Трампом в Белом доме 28 июля рассказал, что тот согласился продвинуть вопрос выдачи Киеву лицензий на производство ракет для комплексов Patriot. Позже Зеленский, по его словам, обсудил эту тему с представителями американских оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon.
Однако 31 июля в интервью The Financial Times президент США заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство Patriot. По его словам, Вашингтон должен быть «острожным» в вопросах выдачи таких разрешений.
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